Российские военнослужащие при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили самоходную артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области была обнаружена самоходная артиллерийская установка (САУ)», — говорится в сообщении.

Установка направлялась к огневой позиции. Обнаруженная цель была уничтожена точным попаданием боеприпаса «Ланцет».

В этот же день российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области при помощи авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

24 октября российские военные группировки войск «Север» нанесли поражение подразделениям ВСУ в Курской области. По информации Минобороны России, бои шли в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Плехово и Свердликово. Противник потерял до 40 военнослужащих.

Ранее в Минобороны раскрыли общие потери ВСУ в ходе боев в Курской области.