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На Краснолиманском направлении заметили наемников из Германии

ТАСС: ВСУ перебросили немецких наемников на Краснолиманское направление

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинское руководство перебросило группу немецких наемников на Краснолиманское направление. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«На Краснолиманском направлении засветились наемники из Германии. Группа переброшена недавно», — рассказал источник агентства.

По его словам, соответствующие сведения были собраны при помощи средств объективного контроля. Данные свидетельствуют о том, что сейчас на этом участке фронта находится небольшое количество иностранных наемников.

21 октября агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило, что за последние две недели российские военнослужащие ликвидировали десятки наемников из латиноамериканских стран в Донецкой народной республике (ДНР). В частности, ударам подверглись позиции иностранного контингента Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении и в районе города Часов Яр.

Как рассказал источник, места скопления наемников удалось обнаружить при помощи средств объективного контроля. Также не последнюю роль сыграла радиоэлектронная разведка.

Ранее в сети появились кадры с камеры GoPro, принадлежавшей ликвидированному в ДНР иностранному наемнику.

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