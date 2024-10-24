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Сальдо рассказал про «матку» для украинских дронов

Сальдо: тяжелый гексакоптер «Баба-яга» ВСУ используют как «матку» FPV-дронов

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Кадр из видео/Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют в Херсонской области дроны типа «Баба-яга», который играет роль «матки» для FPV-дронов или снарядов. Об этом заявил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

««Бабу-ягу» они привязывают к Starlink, и она несет на себе FPV-дроны либо боеприпасы как матка и сбрасывает их. Снизу у такой «Бабы-яги» установлен защитный экран», — рассказал он.

Такие дроны трудно подавить при помощи РЭБ, но российским военным все равно удается их уничтожать. Сальдо уточнил, что FPV-дроны способны летать в радиусе 20 км после сброса с «Бабы-яги».

Недавно снайпер Росгвардии уничтожил дрон «Баба-яга» в Курской области. Ведомство опубликовало кадры ликвидации вражеского беспилотника.

19 октября также сообщалось, что в Харьковской области военнослужащие группировки «Север» выследили и уничтожили тяжелые украинские гексакоптеры «Баба Яга».

Ранее бойцы отряда «Барс-Белгород» уничтожили беспилотник «Баба Яга».

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