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Группировка «Центр» поразила живую силу и технику ВСУ в ДНР

МО: ВСУ потеряли 465 солдат и машину HMMWV в зоне ответственности группы «Центр»

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Министерство обороны РФ

Подразделения группировки российских войск «Центр» нанесли поражение военнослужащим и технике шести бригад Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Димитров, Дзержинск, Дружба, Розовка, Сухая Балка, Гришино и Заря. Кроме того, российские военные отразили 11 контратак восьми бригад ВСУ, в том числе бригады морской пехоты.

Украинская армия потеряла до 465 солдат, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 и бронированную машину HMMWV американского производства, две боевых бронемашины «Казак», десять автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три 122-мм гаубицы Д-30.

23 октября Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» отразили 13 контратак ВСУ и взяли под контроль Николаевку в ДНР. Общие потери украинской армии на этом участке фронта составили до 450 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины могут появиться кибервойска.

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