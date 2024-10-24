Подразделения группировки российских войск «Центр» нанесли поражение военнослужащим и технике шести бригад Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Димитров, Дзержинск, Дружба, Розовка, Сухая Балка, Гришино и Заря. Кроме того, российские военные отразили 11 контратак восьми бригад ВСУ, в том числе бригады морской пехоты.

Украинская армия потеряла до 465 солдат, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 и бронированную машину HMMWV американского производства, две боевых бронемашины «Казак», десять автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три 122-мм гаубицы Д-30.

23 октября Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» отразили 13 контратак ВСУ и взяли под контроль Николаевку в ДНР. Общие потери украинской армии на этом участке фронта составили до 450 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины могут появиться кибервойска.