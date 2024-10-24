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Участник СВО выразил желание стать губернатором Воронежской области

Участник СВО с тремя ранениями заявил о желании стать губернатором

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Евгений Биятов/РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) выразил желание заняться политической деятельностью и стать главой города или региона после завершения боевых действий. Видеоролик с бойцом показал Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

Солдат рассказал, что был трижды ранен на фронте, в честь этих событий он написал стихотворение. Свое произведение он посвятил сослуживцам.

Военнослужащий уточнил, что хотел бы возглавить Воронеж или Воронежскую область.

В сентябре сообщалось, что российские военнослужащие, участники программы «Время героев» Заур Гурциев и Игорь Юргин заняли высокие посты в Ставрополе и Якутии.

В том же месяце участник первого потока программы «Время героев» Алексей Кондратьев был назначен сенатором от Курской области в Совете Федерации. Он будет отстаивать интересы региона на всех уровнях государственной власти, а также заниматься решением системных вопросов, направленных на развитие региона, и инициировать решения, которые повысят уровень жизни населения.

Ранее врио главы Республики Алтай Андрей Турчак назначил участника программы «Время героев» Александра Суразова председателем Комитета по физкультуре и спорту региона.

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