В Белгородской области раскрыли последствия атак со стороны ВСУ

Украинские военные за минувшие сутки выпустили 75 снарядов и 45 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что один из дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать административный центр российского субъекта. Но системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, поэтому никто из жителей Белгорода не пострадал.

При этом в Белгородском районе атакам со стороны украинских бойцов подверглись пять населенных пунктов, включая села Репное и Щетиновка. По ним были выпущены 23 украинских боеприпаса и пять БПЛА, три из которых удалось перехватить.

«В поселке Октябрьский ранен мирный житель. Мужчина с осколочными ранениями грудной клетки и стопы госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода», — подчеркнул глава области.

Он добавил, что также в населенном пункте выявили повреждение одного частного жилого дома и газовой трубы.

Еще одной целью ВСУ стало село Грузское в Борисовском районе. Украинские военные нанесли по нему удары, использовав четыре летательных аппарата. Из-за этого в населенном пункте оказался поврежден инфраструктурный объект связи.

«Над Валуйским муниципальным округом системой ПВО сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в заявлении.

По словам Гладкова, семь беспилотников атаковали хутора Шаховка и Давыдкин в Волоконовском районе. В результате три автомобиля получили урон.

На территории Грайворонского муниципального округа, в свою очередь, ударам подверглись сразу шесть населенных пунктов. ВСУ выпустили по ним 21 снаряд и два дрона, тем самым повредив один частный дом.

Более того, 18 боеприпасов и девять беспилотников были выпущены по трем населенным пунктам в Краснояружском районе. Три дрона удалось сбить до того, как они достигли целей.

В небе над Прохоровским районом российские системы ПВО перехватили два БПЛА самолетного типа, в небе над Шебекинским городским округом — три. Однако по последнему району украинские солдаты выпустили еще 11 дронов и 13 боеприпасов, в связи с чем урон получили восемь частных домов и пять надворных построек. Кроме того, ВСУ нанесли ущерб восьми автомобилям.

Ранее в Белгородской области при атаке украинского БПЛА на жилой дом пострадала женщина.