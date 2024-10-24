Власти Украины заявили о поражении инфраструктуры в Днепропетровской области

Административное здание повреждено в городе Марганец в Никопольском районе Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом заявил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

По его словам, помимо административного здания, повреждения зафиксировали на предприятии и линии передач. При этом он не стал уточнять местоположения объектов.

Этим утром несколько взрывов прозвучало в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлялась в Сумской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Харьковской, Киевской областях, а также в Киеве.

Накануне депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что в районе военного аэродрома в Умани Черкасской области Украины произошли взрывы. По его словам, к месту происшествия отправились более десяти машин скорой помощи и пожарных.

22 октября в Херсоне произошли взрывы. Министерство цифровой трансформации Украины не сообщало о воздушной тревоге в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ранее власти сообщили о поражении портовой инфраструктуры в Одессе.