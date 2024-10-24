Вице-премьер Сербии Вулин заявил о готовности Белграда приобрести новое оружие у России

Сербия довольна военным оборудованием, которое приобрела у России, и готова закупить еще. Об этом заявил вице-премьер республики Александр Вулин в интервью РИА Новости.

По словам политика, российское оборудование превосходное, однако купить его не всегда легко из-за антироссийских санкций и логистики. Перевести что-то из России в Сербию очень трудно, в том числе из-за того, что она окружена странами НАТО, рассказал Вулин.

Он напомнил, что возглавлял Минобороны Сербии, когда Белград вел переговоры с Москвой о покупке российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», а затем о вертолетах.

Сербия осталась очень довольна своими покупками, эта страна свободна, поэтому она выбирает лучшее для себя и своих вооруженных сил, добавил Вулин.

Вице-премьер подчеркнул, что Сербия должна быть достаточно сильной, чтобы суметь защитить себя и не допустить повторения событий 1999 года, поэтому страна выбирает и покупает любое оружие, которое считает полезным для себя, будь это российское, китайское или европейское оружие.

Ранее военный эксперт пояснил, почему Киев не может купить российское оружие за рубежом.