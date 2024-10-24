ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК в Сирии и Ираке

Самолеты турецких военно-воздушных сил наносят удары по расположенным в Ираке и Сирии целям Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом, ссылаясь на заявление министерства обороны Турции, сообщает телеканал TRT Haber.

В документе говорится, что в целях предотвращения террористических атак против турецкого народа и сил безопасности и обеспечения безопасности границ была проведена воздушная операция против террористов на севере Ирака и Сирии. В результате было уничтожено 32 принадлежащих террористам объекта.

В министерстве обороны подчеркнули, что борьба с терроризмом будет решительно продолжаться до тех пор, «пока не останется ни одного террориста».

23 октября министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что к теракту в Анкаре могут быть причастны представители РПК.

Днем 23 октября на одно из крупнейших оборонных предприятий Турции напали террористы. Вооруженные автоматами, пистолетами и гранатами, они смогли прорваться мимо охраны и захватить заложников. Двух злоумышленников в итоге ликвидировали. Власти Турции запретили освещать атаку в СМИ и временно отключили соцсети.

Ранее президент Турции сообщил о ликвидации террористов в Анкаре.