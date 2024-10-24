Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США и Британия нанесли удары по йеменскому городу Ходейда

Авиация США и Великобритании нанесла удары по аэропорту в городе Ходейда

close
Armyresearchlab/Flickr/Public domain

США и Великобритания атаковали йеменский город Ходейда, который находится под контролем мятежного движения хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

По его данным, было нанесено не менее двух ударов по территории недействующего с 2015 года международного аэропорта Ходейды, который может использоваться хуситами как объект военного назначения. В сообщении телеканала не уточнили информацию о последствиях атаки, возможных жертвах и пострадавших.

Во вторник, 22 октября, правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло первый удар с использованием гиперзвуковой ракеты по военной базе ЦАХАЛ на востоке Тель-Авива.

До этого ВВС Израиля ударили по центральной базе военно-морских сил «Хезболлы» в Бейруте.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября.

Ранее госсекретарь США прибыл в Израиль.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами