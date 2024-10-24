США и Британия нанесли удары по йеменскому городу Ходейда

США и Великобритания атаковали йеменский город Ходейда, который находится под контролем мятежного движения хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

По его данным, было нанесено не менее двух ударов по территории недействующего с 2015 года международного аэропорта Ходейды, который может использоваться хуситами как объект военного назначения. В сообщении телеканала не уточнили информацию о последствиях атаки, возможных жертвах и пострадавших.

Во вторник, 22 октября, правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло первый удар с использованием гиперзвуковой ракеты по военной базе ЦАХАЛ на востоке Тель-Авива.

До этого ВВС Израиля ударили по центральной базе военно-морских сил «Хезболлы» в Бейруте.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября.

Ранее госсекретарь США прибыл в Израиль.