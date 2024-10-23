Лукашенко прокомментировал сообщения об отправке солдат КНДР на СВО

Белоруссия не заметила присутствия военных из КНДР на линии фронта. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Мы в курсе дела, что происходит на линии фронта. Мы корейцев там не фиксировали», — сказал он, комментируя сообщения об отправке солдат КНДР на Украину для участия в специальной военной операции (СВО).

Лукашенко в шутку предположил, что северокорейские военнослужащие «слишком серьезно спрятаны там».

23 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «вбросами» сообщения об отправке солдат КНДР на СВО. Она отметила, что такие слухи изначально начали распространяться в украинских СМИ, а затем были подхвачены разведкой Южной Кореи. Дипломат добавила, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна в военной и прочих сферах происходит в соответствии с международным правом и не наносит ущерба Сеулу.

До этого КНДР опровергла сообщения южнокорейских СМИ об отправке своих военнослужащих в Россию.

Ранее в Великобритании заявили о «высокой вероятности» отправки войск КНДР в Россию.