Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает снабжения в Курской области, из-за чего теряют позиции, первоначально занятые в ходе вторжения в российский регион. Об этом »Ленте.ру» заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

«У них не хватает ни сил, ни боеприпасов. Как видите, мы контролируем воздушное пространство над Курской областью, то есть у нас есть преимущество в воздухе, а если есть преимущество в воздухе, невозможно подвезти боеприпасы, невозможно подвезти пополнение», — заявил Глазунов.

Он считает, что ВСУ не смогут организованно отступить из Курской области из-за большого риска для подразделений быть уничтоженными на марше российской авиацией. Единственная возможность сбежать из Курской области для ВСУ — мелкими группами, по несколько человек, пояснил Глазунов.

До этого бойцы группировки российских войск «Север» вывели из строя украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) на территории Курской области.

Ранее российское министерство обороны показало кадры уничтожения пункта дислокации ВСУ в Курской области.