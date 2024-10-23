Против 130 украинских солдат завели уголовные дела в России

Следственный комитет России завел дела против 130 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) за преступления, совершенные при вторжении в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«Установлено, что в период с начала августа по октябрь 2024 года более 130 боевиков ВСУ, вооруженных автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, с использованием взрывных устройств, а также военной техники, незаконно пересекли государственную границу», — сообщили в СК.

В Следственном комитете уточнили, что речь идет о взятых в плен украинских военнослужащих, которые принимали участие во вторжении в Курскую область.

До этого российский суд заключил под стражу семерых задержанных в Курской области украинских солдат, которых обвиняют в стрельбе по мирным жителям.

Накануне двух других солдат ВСУ, Виталия Панченко и Ивана Дмитракова арестовали за преступления в Курской области.

Ранее сообщалось, что СК узнал о преступлениях наемника из США в Курской области.