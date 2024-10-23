ВСУ бросили свой единственный бронеавтомобиль RG-31 Nyala в зоне СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили более двух десятков моделей различных бронеавтомобилей, но такие, как RG-31 Nyala (4х4), передавались в единичных экземплярах. Об этом пишет «Российская газета» (RG).

«Несколько дней назад боевики ВСУ разместили видео, в котором присутствует как раз эта «иномарка», подорвавшаяся и брошенная где-то у линии боевого соприкосновения», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что этот бронеавтомобиль был направлен на вооружение Киеву из Испании. RG пишет, что техническое состояние бронеавтомобиля «оставляло желать лучшего», поскольку до этого публиковались кадры того, как бойцы украинской армии занимались ремонтом этой машины.

RG-31 Nyala выпускались в ЮАР и Канаде. Широкое применение нашли в армиях США, Канады, а также Испании и вооруженных сил других стран.

Боевая масса этого бронеавтомобиля порядка 8,6 тонны. Мощность двигателя — 123 лошадиных силы. Максимальная скорость по шоссе — 100 км/ч, вместимость — до 10 человек.

19 октября глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с бойцами полка «Ахмат-Чечня», которые захватили на Курском направлении бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV.

Ранее в Курской области захватили американский бронетранспортер.