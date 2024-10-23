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Сотни дронов подлетели к объектам критической инфраструктуры в Финляндии

Yle: в Финляндии заявили о сотнях сближений БПЛА с объектами инфраструктуры

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Global Look Press

С начала СВО России на Украине сотни БПЛА угрожающе приблизились к объектам критической инфраструктуры в Финляндии. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания страны Yle.

К реагированию на инциденты была привлечена полиция, однако однозначных доказательств того, что указанные беспилотники принадлежали какому-либо государству, уточнили в ведомстве.

«На данный момент мы зафиксировали более сотни случаев, когда дрон летал в бесполетной зоне или вблизи объектов критической инфраструктуры», — заявил глава Центральной криминальной полиции Финляндии Робин Лардот.

Число уголовных дел, возбужденных по фактам инцидентов, не разглашается.

До этого в Финляндии дрон врезался в телебашню в Хельсинки. После инцидента было возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Дрон курсировал над зданиями полиции и телерадиовещательной компании Yle в районе Пасила, для чего нужно специальное разрешение. В определенный момент владелец беспилотника не смог им управлять из-за потери сигнала, и дрон врезался в телевышку, после чего мужчина сам сдался полиции.

Ранее в СМИ допустили, что дроны ВСУ атаковали аэродром под Мурманском при поддержке Финляндии.

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