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Средства ПВО уничтожили шесть беспилотников над территорией России

Минобороны: ПВО сбили шесть БПЛА над территорией России

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.

«В период с 9:30 до 12:40 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как пояснили в оборонном ведомстве, дежурные силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них четыре беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области и еще два над территорией Курской области.

Также министерство обороны России сообщило, что за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили более 280 военнослужащих. Кроме того, была уничтожена техника украинской армии.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрелов и атак беспилотников ВСУ за сутки пострадали два человека и несколько домов.

Ранее российские войска уничтожили три БМП Bradley в Курской области.

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