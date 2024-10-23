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Российские военные уничтожили вышку с ретранслятором сигнала связи под Угледаром

МО РФ: операторы БПЛА уничтожили вышку с ретранслятором сигнала под Угледаром

Операторы разведывательных и ударных беспилотников бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» уничтожили живую силу ВСУ в укрытии и вышку с ретранслятором сигнала связи под Угледаром. Об этом рассказал старший оператор дрона с позывным «Воробей».

По его словам, снаряд от ручного противотанкового гранатомета пролетел шесть километров и поразил укрытие украинских военнослужащих. Для доставки боеприпаса к цели использовали октокоптер, который может поднимать до шести килограммов груза и переносить его на 15-20 километров.

По данным Минобороны, в подразделении оборудована полевая лаборатория, где каждый беспилотник собирается под конкретную задачу.

В этот же день военнослужащие Росгвардии уничтожили бронетранспортер Stryker Вооруженных сил Украины на территории Курской области. Вражеская техника была уничтожена при помощи беспилотников. Ведомство также предоставило кадры, на которых видны удары по технике ВСУ.

Ранее российские войска уничтожили три БМП Bradley в Курской области.

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Операция на Украине
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