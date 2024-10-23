Бойцы группировки «Центр» ВС России захватили боевую машину пехоты YPR-765 Вооруженных сил Украины (ВСУ) голландского производства на Красноармейском направлении. Об этом ТАСС сообщило министерство обороны России.

«Штурмовики танкового полка группировки войск «Центр» подбили и захватили боевую машину пехоты YPR-765. Военнослужащие штурмового отряда заранее установили противотанковые мины на пути возможного появления украинской техники, в результате чего контратака противника была сорвана», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Также Минобороны России сообщило, что артиллерийские расчеты и авиация Вооруженных сил России за минувшие сутки нанесли поражение живой силе и технике 13 бригад украинских войск на территории Курской области. Потери ВСУ в Курской области составили более 280 военнослужащих.

Ранее российские войска уничтожили три БМП Bradley в Курской области.