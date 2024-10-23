В Минобороны РФ рассказали о работе авиации и артиллерии в Курской области

Артиллерийские расчеты и авиация Вооруженных сил РФ за минувшие сутки нанесли поражение живой силе и технике 13 бригад украинских войск на территории Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале российского министерства обороны.

Удары наносились по местам скопления бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились в районе 23 населенных пунктов. В том числе речь идет о населенных пунктах Николаево-Дарьино, Зеленый Шлях, Старая Сорочина и Локня.

«Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны и 17-й бригады Национальной гвардии Украины», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что при отражении атаки на Курскую область российские военные нанесли удары и по позициям ВСУ в приграничной Сумской области. Ударам со стороны ракетных войск и оперативно-тактической авиации ВС РФ подверглись резервы девяти украинских бригад. Места скопления живой силы и техники ВСУ обнаружили около населенных пунктов Николаевка, Сумы, Хотень, Мирополье, Владимировка, Юнаковка, Ободы, Павловка и Искрисковщина.

Ранее в Курской области ликвидировали бойцов ВСУ, развернувших украинский флаг в городе Суджа.