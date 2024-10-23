В Минобороны РФ назвали потери ВСУ в Курской области за сутки

Министерство обороны России сообщило, что за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили более 280 военнослужащих.

Также отмечается, что были уничтожены 13 единиц украинской бронетехники, в том числе три танка, три боевые машины пехоты, из них одна БМП Bradley, семь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, шесть автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Трое украинских военных сдались в плен.

Уточняется, что всего на Курском направлении ВСУ потеряли 25943 военнослужащих, а также 175 танков, 92 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортера и другую технику.

Также 23 октября стало известно, что военнослужащие Росгвардии уничтожили бронетранспортер Stryker Вооруженных сил Украины на территории Курской области. Иностранная техника была уничтожена при помощи беспилотников. Ведомство также предоставило кадры, на которых видны удары по технике ВСУ. Кроме того, экипаж самолета-истребителя Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожил военнослужащих и опорный пункт ВСУ в Курской области РФ. Удар был нанесен авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Ранее российские войска уничтожили три БМП Bradley в Курской области.