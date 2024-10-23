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В Раде заявили, что украинцы возвращаются на неподконтрольные ВСУ территории

Лубинец: внутренне перемещенные украинцы возвращаются на прифронтовые территории

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Reuters

Внутренне перемещенные граждане Украины возвращаются в прифронтовые города и на неподконтрольные Киеву территории. Об этом украинскому изданию «Левый берег» заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он объяснил их возвращение «социально-экономическими трудностями» на новом месте.

По его словам, правительство должно прямо говорить, на какую денежную помощь могут рассчитывать эвакуированные, поскольку сейчас обстановка вызывает «серьезное беспокойство».

Благотворительная организация Depaul International ранее сообщала, что на Украине выросло число бездомных. По ее данным, почти четверти из тех, кто ночует на улице или в аварийных убежищах, пришлось покинуть свои дома.

Свыше 3,5 млн жителей Украины стали внутренне перемещенными лицами с начала конфликта, 6,2 млн украинских беженцев в Европе рискуют остаться на улице.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявляв, что Киев планирует вернуть в страну 7,5 млн граждан, чтобы «кормить» 10,5 млн пенсионеров.

Ранее в Германии предложили дать новый правовой статус украинским беженцам.

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