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Белоусов назвал главные темы совместных с Белоруссией учений «Запад-2025»

Глава МО Белоусов: ситуация в зоне СВО станет главной темой учений «Запад-2025»

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Обстановка в зоне специальной военной операции (СВО) станет одной из главных тем совместных белорусско-российских учений «Запад-2025», сообщил министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов, передает РИА Новости.

«В основе замысла для отработки войсками задач учтены современные угрозы для России и Белоруссии. А также - складывающаяся обстановка, в том числе в зоне специальной военной операции», — сказал Белоусов.

Глава Минобороны РФ рассказал, что на заседании совместной коллегии оборонных ведомств в Минске также особое внимание было уделено подготовке к ключевому событию 2025 года — празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Белоусов подчеркнул, что эта историческая дата объединяет народы Белоруссии и России, а также ближних соседей, сражавшихся против фашистской Германии. Программа торжеств будет включать масштабные мероприятия, посвященные основным событиям ВОВ.

Министр назвал основной задачей сохранить правдивую информацию о подвиге советских солдат, работу по противодействию фальсификации истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, попыткам преуменьшить вклад СССР в уничтожение нацистской Германии.

Белоусов добавил, что результаты заседания подтвердили неразрывность подходов Белоруссии и России в формировании единого оборонного пространства и обеспечению военной безопасности Союзного государства.

Ранее Белоруссия направила своих военных в Россию для обучения.

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