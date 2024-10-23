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В Минобороны РФ отчитались о работе группировок «Север» и «Запад» в зоне СВО

МО РФ: группировки «Север» и «Запад» за сутки ликвидировали до 610 бойцов ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Север» за минувшие сутки нанесли поражение формированиям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

Из заявления следует, что места скопления живой силы и техники украинских войск засекли в районе населенных пунктов Волчанск и Липцы. Также под удары попали подразделения ВСУ, находившиеся около населенного пункта Котовка.

«Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б», 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-миллиметровая гаубица Д-30», — подчеркивается в публикации.

Также в ведомстве отчитались о работе солдат группировки российских войск «Запад». За прошедшие сутки соответствующие подразделения нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ в Луганской народной республике (ЛНР), Харьковской области и Донецкой народной республике (ДНР).

Более того, за аналогичный промежуток времени военные Вооруженных сил РФ отразили шесть контратак со стороны украинских формирований. Их организовали штурмовые группы 1-й бригады Национальной гвардии Украины, 14-й и 63-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады территориальной обороны.

В ходе этих сражений украинские войска лишились до 510 бойцов и девяти автомобилей. Еще российские солдаты вывели из строя четыре боевые бронированные машины, семь гаубиц, две самоходные артиллерийские установки и две станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее военные ВС РФ уничтожили бронетранспортер ВСУ на Харьковском направлении.

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