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Солдаты группировки «Днепр» уничтожили два склада ВСУ в Херсонской области

Минобороны: ВС РФ уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ в Херсонской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие группировки ВС РФ «Днепр» ликвидировали два склада с боеприпасами украинских войск в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские войска поразили позиции 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также трех бригад теробороны в районах Херсона, Золотой Балки, Понятовки и Камышан в Херсонской области.

Враг лишился 90 солдат, одной боевой бронемашины, шести автомобилей, а также орудий М119, Д-20 и шести легковых автомобилей.

Параллельно авиация ВС РФ нанесла удары по военным аэродромам, складам с беспилотными катерами, цехам сборки БПЛА, базе горючего и скоплениям сил ВСУ в 141 районе зоны СВО. Кроме того, были ликвидированы четыре украинских морских дрона в Черном море.

Всего с начала проведения СВО было уничтожено более 34 тысяч БПЛА ВСУ, а также 646 самолетов, 283 вертолета и сотни единиц другой военной техники.

23 октября Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль Николаевку в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, российские военные отразили 13 контратак ВСУ. Общие потери противника составили до 450 военнослужащих, три 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку Rapier.

Ранее в Минобороны заявили, что при взятии Михайловки в ДНР нашли британских военных.

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