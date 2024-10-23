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Воевавших на Украине на стороне России литовцев лишили гражданства

МВД Литвы: два воевавших на Украине на стороне РФ литовца лишены гражданства

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Shutterstock/Donatas Merkys

Двух литовцев, воевавших на Украине на стороне России, лишили гражданства балтийской республики. Об этом сообщает литовское МВД, передает ТАСС.

«Решением министра внутренних дел Агне Билотайте граждане страны Виталиюс Казакявичюс и Юозас Самуолис лишены гражданства за участие в войне на Украине на стороне России», — отмечается в публикации.

Согласно законам республики, гражданин страны, без разрешения правительства поступающий на службу в вооруженные силы другого государства, может быть лишен гражданства Литвы.

Первый такой случай произошел в сентябре текущего года, когда гражданства лишили воевавшего на российской стороне Кестутиса Кветкуса.

19 октября УМВД России по Хабаровскому краю сообщило, что на Дальнем Востоке впервые лишили российского гражданства мигрантов, которые не встали на воинский учет. В ведомстве рассказали, что в августе трое выходцев Таджикистана, приобретая гражданство РФ, «подписались под обязанностью быть верными России, добросовестно выполнять свой гражданский долг, соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации».

Ранее депутат Панков призвал лишать доплат к пенсии лиц с двойным гражданством.

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