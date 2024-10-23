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ВС РФ уничтожили бронетехнику и укрепленные позиции ВСУ в Херсонской области

МО: ВС РФ уничтожили бронетехнику, укреппозиции и лодки ВСУ в Херсонской области

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Минобороны РФ

Расчеты 152-мм орудий 2С19 «Мста-С» группировки российских войск «Днепр» уничтожают бронетехнику, укрепленные позиции и лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что результате работы разведки был обнаружен заброшенный дом с засевшими в нем украинскими военнослужащими.

Как пишет пресс-служба, экипажи самоходных орудий «Мста-С» совершили марш на огневые позиции и, прицелившись, поразили опорный пункт и уничтожили украинских военнослужащих.

До этого сообщалось, что в подконтрольной Украине части Херсонской области зафиксировали повреждения на объекте критической инфраструктуры. В городе объявляли воздушную тревогу.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее власти рассказали, как обстоят дела с медициной в Херсоне.

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