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Российский министр обороны Белоусов прибыл в Минск

МО РФ: Белоусов прибыл в Минск, где обсудит безопасность Союзного государства

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Анатолий Медведь/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в столицу Белоруссии Минск, где будет участвовать в заседании совместной коллегии военных ведомств двух стран. Об этом сообщило Минобороны России.

В сообщении ведомства отметили, что члены коллегии обсудят подходы к созданию единого оборонного пространства и обеспечению военной безопасности Союзного государства. Также стороны собираются подвести итоги совместной работы и обсудят мероприятия двустороннего военного сотрудничества по линии оборонных ведомств на 2025 год.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Украина с помощью провокаций пытается втянуть в конфликт Белоруссию. Он сравнил Украину с Израилем, который также пытается втянуть в войну Иран. По словам Алаудинова, так Украина может указать всему миру на то, что на нее напали сразу две страны.

Ранее военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что если ВСУ решат вторгнуться в Белоруссию, то это станет «гвоздем в крышку» власти президента Украины Владимира Зеленского.

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