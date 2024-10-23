Ракета «Вихрь» впервые успешно поразила беспилотник

Ракета «Вихрь» впервые успешно поразила беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в своем Telegram-канале.

«Вихрь» смог ликвидировать воздушную цель точным попаданием, несмотря на малые размеры дрона и его очень низкое тепловое излучение за счет электродвигателя.

«Это первый известный пример применения такого боеприпаса по беспилотнику», — говорится в публикации.

«Ростех» отметил, что этот случай показывает, что «заложенные в ракету характеристики точности и управляемости позволяют ей поражать в том числе такие сложные объекты, не входящие в круг типовых целей».

В конце июля в госкорпорации «Ростех» заявили, что управляемые ракеты «Вихрь» в зоне специальной военной операции стали применять не только для уничтожения украинской бронетехники, но и для поражения огневых точек противника. Также «Ростех» сообщал о планах адаптировать ракету под беспилотные летательные аппараты.

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