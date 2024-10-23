Россиянка рассказала об атаке ВСУ на машины пытавшихся бежать жителей Курской области

Украинские военные во время атаки на Курскую область с двух сторон обстреливали с помощью дронов машины мирных жителей, которые пытались выехать в безопасный район. Об этом ТАСС рассказала Наталья, которая эвакуировалась из села Малая Локня Суджанского района.

Женщина вспоминает, что из-за атак со стороны ВСУ приходилось ехать на машине минимум со скоростью 120 км/ч. Супруг Натальи разгонялся до 150-160 км/ч, отметила она, что, вероятно, спасло им жизнь.

«Они (дроны. — «Газета.Ru») вдвоем налетали с разных сторон на одну машину. А остальные жители не могли уже проехать, когда машина впереди горит», — сказала она.

Наталья отметила, что по дороге в Курск она видела много сгоревших машин.

Накануне российский суд заключил под стражу семерых задержанных в Курской области украинских солдат, которых обвиняют в стрельбе по мирным жителям. По версии следствия, в начале августа 2024 года украинские солдаты, находясь в Кореневском районе Курской области, открыли огонь по солдатам ВС РФ, а также мирным жителям Снагости, Комаровки и Краснооктябрьского.

Ранее сообщалось, что СК узнал о преступлениях наемника из США в Курской области.