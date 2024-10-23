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В США заявили, что страна может остаться без авиации и военно-морского флота

RS: США могут остаться без авиации и флота из-за роста стоимости вооружения

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Антон Денисов/РИА Новости

У военно-промышленного комплекса (ВПК) США есть проблема, при которой каждое новое вооружение стоит намного больше предыдущего. О возможной потере Соединенными Штатами авиации и военно-морского флота предупредил старший научный сотрудник Центра Стимсона Дэн Грейзер в статье для журнала Responsible Statecraft (RS).

«По мере роста стоимости вооружения количество производимых систем уменьшается… Стоимость единицы нового оружия превышает оборонные бюджеты», — сказал эксперт.

По его мнению, при таких темпах расходов в следующем поколении в США появится множество богатых подрядчиков и никаких самолетов или элементов военно-морского флота. Грейзер назвал эту проблему патологией Пентагона.

В августе член палаты представителей конгресса США, республиканец Майк Уолтц заявлял, что американские вооруженные силы находятся в не лучшем состоянии в последнее время. По его словам, за время президентства Джо Байдена ухудшились проблемы вооруженных сил страны, в том числе с набором новых солдат.

Ранее Трамп обвинил Байдена в усилении врагов США.

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