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Российский спецназ дроном-камикадзе «Куб» атаковал американский БТР

Российский спецназ применил дрон-камикадзе «Куб» против американского БТР

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Американский бронетранспортер М113 и гаубицу Вооруженных сил Украины уничтожили с помощью дрона-камикадзе «Куб» на Cватовском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом передает ТАСС.

Беспилотник применило подразделение российского спецназа. По данным издания, в бронетранспортере в момент атаки находилась пехота.

Портал Newsweek сообщал, что российские беспилотные летательные аппараты типа «Куб» могут стать настоящим кошмаром для Вооруженных сил Украины. Что это за беспилотник, о его преимуществах и недостатках — в материале «Газеты.Ru».

Как позже рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов, БЛА «Куб» — первое изделие, созданное в сегменте «беспилотников-камикадзе» разработчиками ижевской компании ZALA Aero, которая в дальнейшем стала известна благодаря удачной разработке барражирующего боеприпаса «Ланцет».

21 октября сообщалось, что концерн «Калашников» поставит дроны-камикадзе «КУБ-Э» за рубеж по договору, заключенному между «Рособоронэкспортом» и иностранным заказчиком. Беспилотники «КУБ-Э» предназначены для поражения живой силы, а также техники противника.

Ранее Путин раскрыл планы по поставкам беспилотников в ВС РФ.

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