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В Минобороны рассказали о тактике ВС РФ при взятии Михайловки

Минобороны: штурмовики ВС РФ при взятии Михайловки шли малыми группами

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Штурмовики группировки российских войск «Центр» использовали тактику захода малыми группами при взятии Михайловки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные заходили в поселок малыми группами и передвигались от укрытия к укрытию, используя замаскированные блиндажи в лесополосах.

Корректировку действий штурмовиков выполняли расчеты беспилотных летательных аппаратов при взаимодействии с расчетами артиллерии, авиацией и другими подразделениями. Расчеты ударных FPV-дронов в свою очередь оказали мощную огневую поддержку штурмовикам.

22 октября Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Новосадовое в ДНР.

21 октября Telegram-канал Shot писал, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Ветрено, Матвеевку, Жебловку и Дуровку в Курской области.

Ранее ВС РФ перерезали пути снабжения ВСУ под Селидово.

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