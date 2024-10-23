В Минобороны рассказали о тактике ВС РФ при взятии Михайловки

Штурмовики группировки российских войск «Центр» использовали тактику захода малыми группами при взятии Михайловки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные заходили в поселок малыми группами и передвигались от укрытия к укрытию, используя замаскированные блиндажи в лесополосах.

Корректировку действий штурмовиков выполняли расчеты беспилотных летательных аппаратов при взаимодействии с расчетами артиллерии, авиацией и другими подразделениями. Расчеты ударных FPV-дронов в свою очередь оказали мощную огневую поддержку штурмовикам.

22 октября Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Новосадовое в ДНР.

21 октября Telegram-канал Shot писал, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Ветрено, Матвеевку, Жебловку и Дуровку в Курской области.

Ранее ВС РФ перерезали пути снабжения ВСУ под Селидово.