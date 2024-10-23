Заманивающие в рабство бойцов СВО преступники стали выдавать себя за «Ахмат»

Президент Межрегионального общественного движения «Альтернатива» Вера Грачева рассказала «Ленте.ру», что заманивающие в рабство участников специальной военной операции (СВО) российские преступники стали выдавать себя за бойцов спецназа «Ахмат».

По словам Грачевой, ей известны случаи, когда в рабство заманили мужчин, которые даже не успели снять военную форму. Так, например, случилось с россиянином по имени Антон, к которому подошли два человека и выдали себя за представителей «Ахмата». Они предложили ему заключить контракт, однако вместо воинской части отвезли в частный дом.

Антон не заметил на месте других военных и начал задавать вопросы, за что его жестоко избили. Двое мужчин держали его, третий продолжил бить. Как итог — разбитое лицо, сломанное ребро и два выбитых зуба. Потом военному сказали, что теперь он будет работать на стройке или дворником», — рассказала «Ленте.ру» историю потерпевшего Вера Грачева. Она добавила, что Антону удалось сбежать в тот же день, когда его принудительно пытались отправить на работу.

Еще один случай попадания в рабство в связи с намерением принять участие в СВО произошел с россиянкой по имени Анна. Как рассказала Грачева, женщина оставила заявление о желании заключить контракт на «Госуслугах», после чего с ней связался неизвестный и сообщил о необходимости отправиться в Москву. Оттуда россиянку перевезли в Пермь, а затем — на ферму. Анне, как и Антону, удалось бежать.

14 октября сообщалось, что ветерана специальной военной операции из Волгоградской области Василия Мелихова обокрали в Москве, после чего он, как сам утверждает, поехал работать в коттедж за небольшую плату.

Недавно в Тульской области из трудового рабства освободили ветерана СВО, а вместе с ним еще девять человек. Волонтер движения против рабства «Альтернатива» Артем Гончаров рассказал, что призыв о помощи поступил от жены ветерана боевых действий. В поселке Ровно он трудился в рабстве у цыган.

Ранее в Ростовской области 18 человек попали в рабство к цыганам.