Израиль нанес авиаудар по дому рядом с больницей в Бейруте

Самолеты израильских ВВС разрушили один из домов рядом с больницей «Бахман» на южной окраине Бейрута — столицы Ливана. Об этом передает ТАСС.

«Самой больнице в результате авианалета также нанесен существенный материальный ущерб», — отметил источник в местной службе гражданской обороны.

Информации о пострадавших среди медперсонала пока не поступало. Больница является основным медицинским учреждением на южной окраине Бейрута.

По данным издания, израильские истребители совершили уже 10 воздушных рейдов на южные районы Бейрута, где располагаются подконтрольные шиитской организации «Хезболла» объекты.

Авиаударам подверглись мечеть и религиозный центр «Эль-Каим» в квартале Харет-Хорейк, а также стадион «Райя», рассказали в службе гражданской обороны.

Кроме того, несколько взрывов прогремело в районах, расположенных возле международного аэропорта.

22 октября израильская армия официально подтвердила, что руководитель исполнительного совета шиитского движения «Хезболла» Хашем Сафи ад-Дин был ликвидирован. Он считался основным претендентом на пост генсека движения после уничтожения его многолетнего лидера Хасана Насраллы.

С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по ливанской территории. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее в «Хезболле» назвали условие для начала мирных переговоров с Израилем.