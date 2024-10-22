Вице-президент и кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камала Харрис виновна в смертях сотен тысяч украинцев. Об этом в соцсети X заявил немецко-финский бизнесмен Ким Дотком.

«780 тысяч украинцев мертвы из-за вас. Трамп говорит о проблемах, которые вы создали», — пишет Дотком.

Так он прокомментировал публикацию Харрис о том, что она отличается от бывшего президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа тем, что тот любит болтать о проблемах в рамках своей предвыборной кампании, а она собирается решать эти проблемы.

До этого взятый в плен военнослужащий ВСУ Дмитрий Рутковский заявил, что многим солдатам Вооруженных сил Украины уже надоело воевать, а идейных в их рядах осталось мало.

По словам пленного, «все настроены против ТЦК» (территориальный центр комплектования, аналог военкомата). Сам он пошел воевать из-за того, что его семье пообещали проблемы. По мнению Рутковского, украинская армия несет в Курской области очень большие потери.

Ранее пленный рассказал, что в ВСУ относятся к своим солдатам «как к собакам».