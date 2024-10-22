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Германия отвергла обвинения в нарушении «Договора 2+4»

Посол Ламбсдорф отверг обвинения в нарушении «Договора 2+4»

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Sandro Halank/Wikimedia Commons

Посол Германии в России Александер Ламбсдорф отверг обвинения российской стороны в нарушении «Договора 2+4» из-за открытия в на севере ФРГ нового морского тактического штаба НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Преобразование немецкого военно-морского оперативного штаба в Ростоке в Commander Task Force Baltic соответствует Договору 2+4», — заявил дипломат.

Штаб, по его словам, в соответствии с «Договором 2+4» присоединение частей немецких вооруженных сил к структурам Североатлантического альянса разрешено на территории бывшей ГДР и Берлина. Он подчеркнул. что власти ФРГ не перешагнули допустимый порог, указанный в документе.

22 октября посла вызвали в МИД РФ, где ему заявили решительный протест в связи с созданием в восточногерманском Ростоке регионального штаба морского командования НАТО.

До этого заместитель председателя общественной организации «Берлинские друзья народов России» Лотар Шлютер заявил, что договор о всестороннем урегулировании в отношении Германии, известный как «2+4», который стал юридической основой для вывода советских войск и объединения страны, в настоящее время фактически игнорируется в общественных дебатах. По его словам, именно этот документ лег в основу решения о выводе советских войск из Восточной Германии.

Ранее в МИД РФ предупредили об ответе за расширение инфраструктуры НАТО на территорию бывшей ГДР.

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