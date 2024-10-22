Посольство прокомментировало данные о россиянах на борту сбитого в Судане Ил-76

Посольство России проверяет данные о россиянах на борту сбитого Ил-76 в Судане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

«Посольство России в Судане находится в контакте с суданской стороной с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего и проверяет информацию о возможном нахождении на борту разбившегося судна российских граждан», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

До этого советник командующего Силами быстрого реагирования (СБР) Судана Аль-Баша Табик заявил, что власти России не запрашивали информацию о крушении грузового самолета Ил-76.

Ил-76 был сбит накануне повстанцами Судана. На его борту находились два россиянина. Предварительно, самолет помогал самим же мятежникам, но те перепутали борт с бомбардировщиком врагов. Один из членов экипажа — известный в свое время в авиационных кругах Виктор Гранов. Его называли безбашенным авантюристом, который «всех кидает», но при этом талантлив как пилот и умеет обаятельно «затуманить мозг». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Судане обнаружили «черные ящики» сбитого Ил-76.