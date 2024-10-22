Экс-главком ВСУ заявил о завершении обучения украинских летчиков в Британии

Украинские военные летчики завершили обучение пилотированию в Британии и скоро вернутся домой. Об этом сообщил посол Украины в Соединенном Королевстве, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, передает телеканал «Мы — Украина».

«Надеюсь, что они (пилоты) хорошо готовились, а инструкторы не были разочарованы», — сказал украинский посол в Лондоне.

По словам Залужного, совсем скоро летчики «пойдут в бой».

Накануне стало известно, что вызвавшийся обучать военнослужащих ВСУ в Британии капрал Кристофер Гилл из четвертого батальона полка рейнджеров попал под удар при «инциденте, не связанном с боевой работой». Врачам спасти его не удалось. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства Соединенного Королевства. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на полигоне Корт-и-Голлен, где отрабатывалось использование боевых патронов.

Ранее военный ВВС США был ликвидирован в результате удара по аэродрому на Украине.