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В КСИР рассказали об ожидании удара Израиля по Ирану

Генерал КСИР Али Джафари: в Иране ожидают ограниченного удара Израиля

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Jamal Awad/Reuters

В Иране готовятся к ограниченному ответному удару со стороны Израиля. Об этом заявил генерал-лейтенант КСИР Мохаммад Али Джафари, передает иранский телеканал SNN.

«Вероятно, Израиль совершит нерезультативную, ограниченную и небольшую атаку, чтобы представить это как свой ответный шаг. Реакция Ирана зависит от серьезности нападения противника», — отметил он.

В случае, если удар Израиля будет серьезным, в Тегеране подготовят серьезный ответ, добавил генерал.

17 октября издание The Washington Post со ссылкой на израильских чиновников писало, что Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни, однако решение по целям еще не принято.

1 октября Иран выпустил по Израилю сотни ракет. Большую часть из них удалось перехватить. Израильская сторона пообещала ответить на это, в том числе рассматривается вариант ударов по ядерным объектам Ирана.

Ранее Иран определил цели для ответа в случае удара со стороны Израиля.

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