Военный эксперт раскрыл значение взятия Россией очередного поселка в ДНР

Взятие под контроль очередного населенного пункта в ДНР приближает полное освобождение региона. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Это еще раз подтверждает, что наши войска ведут боевые действия именно для полного восстановления административной границы бывшей Донецкой области», — сказал он.

Действия российской армии направлены на движение в сторону городов Краматорска и Славянска. По его мнению, Россия вышла на направление оперативного простора.

22 октября российские войска взяли под контроль населенный пункт Новосадовое в Донецкой народной республике.

За день до этого сообщалось, что российские военные заняли «подземный город» украинских войск. Речь идет о сети туннелей, прогнать врага из которой можно только в ближнем бою. Опорный пункт захватило подразделение, которое, как утверждается, заняло уже не один десяток подобных укреплений.

Ранее российские войска взяли под контроль очередное село в ДНР.