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В Харьковской области сообщили о большом скоплении солдат ВСУ в Изюме

Харьковская ВГА: большое число солдат ВСУ занимают дома жителей Изюма

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Sofiia Gatilova/Reuters

В городе Изюме Харьковской области заметили большое количество украинских солдат. Об этом сообщил Telegram-канал российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

«Люди сообщают, что в город нагнали много украинских военных. Они продолжают занимать дома и квартиры местных жителей. <...> Украинские боевики занимаются мародерством и пьянствуют», — говорится в сообщении.

По словам представителей ВГА, в Изюме также активизировались сотрудники украинских военкоматов, которые «отлавливают мужчин» для восполнения потерь ВСУ. Кроме того, на КПП у города дежурят военные, которые «берут поборы» у коммерсантов, утверждают чиновники.

При этом в пророссийской администрации заявляют, что украинские солдаты осознают, что местные жители им не рады, и говорят им: «Подождите, скоро ваши придут».

22 октября глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные не дают украинским войскам подтянуть резервы на Купянское направление. По его словам, на направлении сохраняется перевес сил в пользу ВС РФ, инициатива остается за россиянами.

Ранее стало известно, что Киев перестал доставлять помощь в Купянск.

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