Устроившие бунт военнослужащие 116-й бригады территориальной обороны Украины были переброшены в Курскую область. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

«Военнослужащие 116-й бригады территориальной обороны Украины ранее устроили бунт. В наказание командование ВСУ перебросило бригаду на позиции в Курской области», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства также добавил, что украинское командование пытается за счет деморализованных солдат ВСУ улучшить ситуацию для Украины в Курской области.

В начале октября российские военкоры сообщили, что ВС России активно уничтожают технику и личный состав 47-й «элитной» бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую экстренно перебросили в Курскую область.

Также Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ») сообщал, что в Курской области был замечен американский танк Abrams. Машина использовалась для уничтожения домов в селе Новоивановка.

Ранее Зеленский рассказал, зачем ВСУ вторглись в Курскую область.