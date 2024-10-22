Израиль нанес удары по центральной базе военно-морских сил «Хезболлы»

ВВС Израиля ударили по центральной базе военно-морских сил «Хезболлы» в Бейруте. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Незадолго до этого, утром 22 октября, ливанское движение «Хезболла» заявило, что нанесло ракетные удары по базе военной разведки Глилот в пригороде Тель-Авива и базе военно-морских сил Израиля на северо-западе Хайфы.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. Этой техникой, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены ливанского движения «Хезболла». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль.

С 19 сентября, Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по ливанской территории. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера». В ходе нее был ликвидирован глава организации Хасан Насралла.

Ранее Израиль сообщил о перехвате пяти ракет, выпущенных со стороны Ливана.