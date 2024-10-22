Появилось видео с пожаром в Тульской области после атаки БПЛА

В сети появилось видео пожара, который, как утверждается, начался в Тульской области после отражения атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

Возгорание сопровождается звуком сирен от автомобилей — вероятно, в машинах включилась сигнализация после громкого звука.

По словам местных жителей, пожар начался после двух взрывов, которые прозвучали в 2:10 и 2:15 мск.

Утром 22 октября Минобороны России сообщило, что российские военные сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Дрон уничтожили дежурными силами ПВО.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинские беспилотники атаковали спиртзаводы в Тульской области.