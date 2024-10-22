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ВСУ начали атаковать объекты инфраструктуры Энергодара

Балицкий: украинские БПЛА атакуют объекты инфраструктуры Энергодара

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Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атакуют объекты инфраструктуры Энергодара. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Под удар ВСУ также попала территория, находящаяся рядом с Запорожской АЭС.

Балицкий сообщил, что в результате атаки противника на Энергодар, оборвалась жизнь одного из горожан. Кроме того, населенный пункт остался без электричества. Местным жителям рекомендуют не покидать свои дома.

Утром 22 октября директор по коммуникациям города-спутника Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что ВСУ нанесли удар по автозаправочной станции в Энергодаре.

Накануне стало известно, что Энергодар частично обесточило в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. В городе также нет воды.

Ранее сообщалось, что украинские военные охотятся на расчеты МЧС в Энергодаре.

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