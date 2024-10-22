«Хезболла» нанесла удары по военным базам Израиля

Ливанское движение «Хезболла» заявило, что нанесло ракетные удары по базе военной разведки Глилот в пригороде Тель-Авива и базе военно-морских сил Израиля на северо-западе Хайфы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что был нанесен ракетный удар по населенному пункту Нирит в окрестностях Тель-Авива.

Кроме того, боевики «Хезболлы» атаковали ракетами базу военно-морских сил Израиля «Стелла Марис» на северо-западе города Хайфа, расположенного на севере страны.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 23 сентября 2024 года объявила о проведении «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. В ходе нее был ликвидирован глава организации Хасан Насралла.

Ранее Израиль сообщил о перехвате пяти ракет, выпущенных со стороны Ливана.