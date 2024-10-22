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ВСУ нанесли удар по автозаправке в городе – спутнике Запорожской АЭС

ВСУ нанесли удар по автозаправке в городе – спутнике Запорожской АЭС Энергодаре

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РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по автозаправочной станции в Энергодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям города – спутника Запорожской АЭС Евгению Яшину.

«Ночью в округе было громко. Зафиксирован прилет по заправке на въезде в Энергодар», — сообщила она.

Подробности случившегося выясняются. Яшина также добавила, что в Энергодаре все еще нет света.

Накануне стало известно, что Энергодар частично обесточило в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. В городе также нет воды. По данным администрации, специалисты приступят к оценке повреждений и ремонту, когда позволит обстановка. Пострадавших в результате обстрела нет. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что ситуация на станции стабильная, радиационный фон в норме.

Ранее мэр Энергодара рассказал о спровоцированных ВСУ пожарах.

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