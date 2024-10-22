Российские военные нанесли удар по району артиллерийского полигона в пригороде Сум. Об этом РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Пригород Сум, около населенного пункта Радьковка. Рядом находится артиллерийский полигон. Прилет в направлении места на полигоне, называемого «городок», — поделился Лебедев.

До этого Лебедев сообщил, что ВС РФ ударили по району механического завода в Днепропетровской области.

По его словам, под ударом оказался Павлоград. В районе механического завода находилось 26 единиц техники.

Также в Кривом Роге российские военные ударили по местам дислокации офицеров и наемников ВСУ.

Лебедев отметил, что в городе сначала зафиксировали прилет в гостиницу «Дружба», где, по данным его информаторов, жили представители стран НАТО и некоторые украинские офицеры «в звании не ниже майора». Позже, вечером 20 октября, снаряд прилетел в гостиницу «Центральная», где также жили украинские офицеры и их западные коллеги.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.