Выпущенная из Ливана ракета упала в Израиле

Израильская армия зафиксировала в центральной части Израиля падение летевшей со стороны Ливана ракеты. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Вслед за прозвучавшими сиренами в районе Самарии и Модиин-Илите обнаружен летевший со стороны Ливана снаряд, который упал на открытой местности», — отмечает ЦАХАЛ.

Утром 22 октября сообщалось, что Израиль перехватил пять летевших с ливанской территории ракет.

В этот же день сообщалось, что ВВС Израиля перехватили воздушную цель, которая пересекла ливанско-израильскую границу. Вторая воздушная цель была отслежена и упала на открытой местности.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ сообщил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Ранее посол РФ призвал Израиль прекратить боевые действия в Ливане.