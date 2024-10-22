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Выпущенная из Ливана ракета упала в Израиле

Армия Израиля сообщила о падении ракеты, летевшей со стороны Ливана

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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Израильская армия зафиксировала в центральной части Израиля падение летевшей со стороны Ливана ракеты. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Вслед за прозвучавшими сиренами в районе Самарии и Модиин-Илите обнаружен летевший со стороны Ливана снаряд, который упал на открытой местности», — отмечает ЦАХАЛ.

Утром 22 октября сообщалось, что Израиль перехватил пять летевших с ливанской территории ракет.

В этот же день сообщалось, что ВВС Израиля перехватили воздушную цель, которая пересекла ливанско-израильскую границу. Вторая воздушная цель была отслежена и упала на открытой местности.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ сообщил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Ранее посол РФ призвал Израиль прекратить боевые действия в Ливане.

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Операция Израиля в Ливане
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