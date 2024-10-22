Израиль сообщил о перехвате пяти ракет, выпущенных со стороны Ливана

Израиль перехватил пять летевших с ливанской территории ракет. Об этом сообщает Telegram-канал израильской армии.

После того как в северных районах Израиля прозвучали сирены тревоги, были обнаружены пять выпущенных из Ливана ракет. Израильские военно-воздушные силы перехватили эти ракеты.

22 октября сообщалось, что ВВС Израиля перехватили воздушную цель, которая пересекла ливанско-израильскую границу. Вторая воздушная цель была отслежена и упала на открытой местности.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ сообщил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Ранее Израиль раскрыл цель атаки по Дамаску.